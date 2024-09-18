Глазанов Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазанова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Степина Наталия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глазанов Леонид Михайлович
Мать ребёнка: Степина Наталия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазанова Косякова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Степина Наталия Михайловна
Рождение ребёнка
30.05.1907
Дочь: Глазанова Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Степина Наталия Михайловна