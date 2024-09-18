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Глазанов Михаил Михайлович

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Место рождения

Тырпец, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тырпец, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазанова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Степина Наталия Михайловна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазанов Леонид Михайлович

Мать ребёнка: Степина Наталия Михайловна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазанова Косякова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Степина Наталия Михайловна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
30.05.1907

Дочь: Глазанова Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Степина Наталия Михайловна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство

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