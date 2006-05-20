Габитов Ибрагим Билялович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габитов Ибрагим Билялович

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.03.1908

Дата смерти

20.05.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1908

Отец: Габитов Биллял

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Военная награда
Неизвестно
Наименование награды Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
Неизвестно
Наименование награды Медаль «За оборону Москвы»
Рождение ребёнка
19.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.05.2006
Москва, город федерального значения Москва

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