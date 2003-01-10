Бых Сергей
Место рожденияПирятин, Украина
Дата рождения25.09.1896
Дата смерти17.04.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Пирятин, Украина
работал кассиком в банке
Рождение ребёнка
18.06.1935
Сын: Бых Владимир
Мать ребёнка: Бых Мария Гавриловна
Пирятин, Украина
Рождение ребёнка
26.05.1939
Дочь: Зазыкина Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Бых Мария Гавриловна
СССР
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
работал в банке в Пирятине
Смерть
17.04.1974
Пирятин, Украина
Похороны
Неизвестно
Пирятин, Украина