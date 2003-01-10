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Бых Сергей

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Место рождения

Пирятин, Украина

Дата рождения

25.09.1896

Дата смерти

17.04.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Пирятин, Украина
работал кассиком в банке
Рождение ребёнка
18.06.1935

Сын: Бых Владимир

Мать ребёнка: Бых Мария Гавриловна

Пирятин, Украина
Рождение ребёнка
26.05.1939

Дочь: Зазыкина Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Бых Мария Гавриловна

СССР
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
работал в банке в Пирятине
Смерть
17.04.1974
Пирятин, Украина
Похороны
Неизвестно
Пирятин, Украина
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