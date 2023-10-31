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Непомнящих Василий Иванович

Место рождения

Новосибирская обл., Каргатский р-н, с. Каргат

Дата рождения

1923

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Иван

Мать: Мать Марфы Ивановны

Новосибирская обл., Каргатский р-н, с. Каргат
Рождение ребёнка
Около 1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
ул. Карла Либкнехта, д. 31, кв. 57
Смерть
1996
https://polk.inter.ua/ru/polk/6284-nepomnyaschiy-vasiliy-ivanovich
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