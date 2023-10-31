Непомнящих Василий Иванович
Место рожденияНовосибирская обл., Каргатский р-н, с. Каргат
Дата рождения1923
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Иван
Мать: Мать Марфы Ивановны
Новосибирская обл., Каргатский р-н, с. Каргат
Рождение ребёнка
Около 1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
ул. Карла Либкнехта, д. 31, кв. 57
Смерть
1996
https://polk.inter.ua/ru/polk/6284-nepomnyaschiy-vasiliy-ivanovich