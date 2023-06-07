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(Лётова) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1889

Дата смерти

После 1907

Пол

Женский

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

Около 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1889

Отец: Лётов Василий Иванов

Мать: Анисья

Смерть
После 1907
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