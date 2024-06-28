Мальцева Гульназ Асхат кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1973
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Давид Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева Анета Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Булатов Динислам Александрович Тагир
Отец ребёнка: не указан