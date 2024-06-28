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Мальцева Гульназ Асхат кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1973

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1973

Отец: Мусин Асхат Сахиевич

Мать: Мусина Ахметшина Гульнур Шарифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Александр Станиславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Давид Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Анета Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Булатов Динислам Александрович Тагир

Отец ребёнка: не указан

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