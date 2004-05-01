Пономарёва (Савельева) Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва (Савельева) Нина Андреевна

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Место рождения

Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

02.11.1933

Дата смерти

?.05.2004

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1933

Отец: Савельев Андрей

Мать: Савельева Афанасия

Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарёв Борис Павлович

Образование
1954
Пермь, Пермский, Пермский край
Пермский пединститут, химико-биологический факультет.
Работа или профессия
1954
Школьный учитель.
Рождение ребёнка
05.03.1957

Дочь: Николаева (Пономарёва) Елена Борисовна

Отец ребёнка: Пономарёв Борис Павлович

Место жительства
1958
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
22.02.1958

Дочь: Мокрушина (Пономарёва) Светлана Борисовна

Отец ребёнка: Пономарёв Борис Павлович

Рождение ребёнка
07.02.1960

Сын: Пономарёв Павел Борисович

Отец ребёнка: Пономарёв Борис Павлович

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
?.05.2004
Пермь, Пермский, Пермский край

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