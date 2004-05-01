Пономарёва (Савельева) Нина Андреевна
Место рождения
Дата рождения02.11.1933
Дата смерти?.05.2004
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1933
Отец: Савельев Андрей
Мать: Савельева Афанасия
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
1954
Пермский пединститут, химико-биологический факультет.
Работа или профессия
1954
Школьный учитель.
Рождение ребёнка
05.03.1957
Дочь: Николаева (Пономарёва) Елена Борисовна
Отец ребёнка: Пономарёв Борис Павлович
Место жительства
1958
Рождение ребёнка
22.02.1958
Дочь: Мокрушина (Пономарёва) Светлана Борисовна
Отец ребёнка: Пономарёв Борис Павлович
Рождение ребёнка
07.02.1960
Сын: Пономарёв Павел Борисович
Отец ребёнка: Пономарёв Борис Павлович
Смерть
?.05.2004