Калашникова Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова Галина Сергеевна

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

25.08.1940

Дата смерти

23.06.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
С 1956 по 1988
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1956
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
23.06.1988
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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