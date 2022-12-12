Калашникова Галина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения25.08.1940
Дата смерти23.06.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1956 по 1988
Место жительства
По 1956
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
23.06.1988