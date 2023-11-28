Зайцев Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Виктор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
09.04.1913
Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
В у Миронова Александра Павловича Источник: ОГАЧО И-226 Оп 4 Д 666 лист 24 об-25 №43м В - Н-Уф. завода крестьянин Виктор Владимирович Зайцев и того же завода крестьянская девица Анна Петровна Миронова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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