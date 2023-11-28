Зайцев Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Восприемник
09.04.1913
Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
В у Миронова Александра Павловича Источник: ОГАЧО И-226 Оп 4 Д 666 лист 24 об-25 №43м В - Н-Уф. завода крестьянин Виктор Владимирович Зайцев и того же завода крестьянская девица Анна Петровна Миронова
Смерть
Неизвестно