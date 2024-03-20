Аблаева Фатиме Абиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аблаева Фатиме Абиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1955

Отец: Билялов Аби

Мать: Битляева Эсма

Рождение ребёнка
29.06.1985

Сын: Аблаев Рустем Мансурович

Отец ребёнка: Аблаев Мансур Мустафаевич

Рождение ребёнка
29.03.1987

Дочь: Аблаева Эльзара Мансуровна

Отец ребёнка: Аблаев Мансур Мустафаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аблаев Редван Мансурович

Отец ребёнка: Аблаев Мансур Мустафаевич

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