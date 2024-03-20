Аблаева Фатиме Абиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1955
Отец: Билялов Аби
Мать: Битляева Эсма
Рождение ребёнка
29.06.1985
Отец ребёнка: Аблаев Мансур Мустафаевич
Рождение ребёнка
29.03.1987
Дочь: Аблаева Эльзара Мансуровна
Отец ребёнка: Аблаев Мансур Мустафаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аблаев Мансур Мустафаевич