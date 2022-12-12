Валиуллин Роольт Хамматович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Валиуллин Хаммат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валиуллин Рамиль Роольтович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно