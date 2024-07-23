(Пичкова) Агафья Максимова 1817 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Пичкова) Агафья Максимова

Место рождения

Матвеевка, Луховицы, Московская область

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

1777 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
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Рождение
1817 ст.

Отец: Пичков Максим Тимофеев

Мать: Пичкова Ирина Григорьева

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Крестьянка Ревизия №8 10.11.1833 - Семья №5 - 16 лет ГАРО Ф-129, Оп-32, Д-36 помещик Алексей Васильевич Гвоздев Ориентировочная дата рождения 1817 год Сельцо Матвеевка, Зарайского уезда, Рязанской губ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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