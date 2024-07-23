(Пичкова) Агафья Максимова
Место рождения
Дата рождения1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.
Отец: Пичков Максим Тимофеев
Мать: Пичкова Ирина Григорьева
Крестьянка Ревизия №8 10.11.1833 - Семья №5 - 16 лет ГАРО Ф-129, Оп-32, Д-36 помещик Алексей Васильевич Гвоздев Ориентировочная дата рождения 1817 год Сельцо Матвеевка, Зарайского уезда, Рязанской губ... Показать все
Смерть
Неизвестно