Борисов Петр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Петр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борисов Григорий Григорьевич

Мать: Борисова Матрена Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Петрович

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Петрович

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Петровна

Мать ребёнка: Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Смерть
Неизвестно
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