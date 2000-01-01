Борисов Петр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Петрович
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Петрович
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Петровна
Мать ребёнка: Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Смерть
Неизвестно