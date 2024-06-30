Давидович Лев
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1926
Дата смерти26.11.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1926
Отец: Яковлевич Давид
Мать: (Львовна) Анна
Рождение ребёнка
21.11.1950
Сын: Львович Дмитрий
Мать ребёнка: (Алексеевна) Вера
Рождение ребёнка
03.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Алексеевна) Вера
Смерть
26.11.1961