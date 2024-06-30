Давидович Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давидович Лев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1926

Дата смерти

26.11.1961

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
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Место
Комментарий
Рождение
26.08.1926

Отец: Яковлевич Давид

Мать: (Львовна) Анна

Рождение ребёнка
21.11.1950

Сын: Львович Дмитрий

Мать ребёнка: (Алексеевна) Вера

Рождение ребёнка
03.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Алексеевна) Вера

Смерть
26.11.1961

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