Бомштейн (Бомштейн) Хаита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бомштейн (Бомштейн) Хаита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Величанский (Бомштейн) Раиса

Отец ребёнка: Бомштейн Арон

Рождение ребёнка
1888

Сын: Бомштейн Хаим

Отец ребёнка: Бомштейн Арон

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Барзда (Бомштейн) Вера

Отец ребёнка: Бомштейн Арон

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Вольфович (Бомштейн) Рива Ароновна

Отец ребёнка: Бомштейн Арон

Рождение ребёнка
1905

Сын: Бомштейн Исай Аронович

Отец ребёнка: Бомштейн Арон

Смерть
Неизвестно

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