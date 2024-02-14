Бомштейн (Бомштейн) Хаита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Величанский (Бомштейн) Раиса
Отец ребёнка: Бомштейн Арон
Рождение ребёнка
1888
Сын: Бомштейн Хаим
Отец ребёнка: Бомштейн Арон
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Барзда (Бомштейн) Вера
Отец ребёнка: Бомштейн Арон
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Вольфович (Бомштейн) Рива Ароновна
Отец ребёнка: Бомштейн Арон
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Бомштейн Арон
Смерть
Неизвестно