Артемьева (Егорова) Мария Егоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Емельянов Егор Емельянович
Мать: Егорова Зиновия
Рождение ребёнка
1935
Сын: Артемьев Федор Николаевич
Отец ребёнка: Артемьев Нмколай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемьев Нмколай
Ванюшкасы, Красноармейский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно