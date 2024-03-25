Артемьева (Егорова) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева (Егорова) Мария Егоровна

Место рождения

Унгасемы, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельянов Егор Емельянович

Мать: Егорова Зиновия

Унгасемы, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1935

Сын: Артемьев Федор Николаевич

Отец ребёнка: Артемьев Нмколай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев Нмколай

Ванюшкасы, Красноармейский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно
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