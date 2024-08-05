Коптев Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Коптев Михаил Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коптева Варвара
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Коптев Давыд Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Коптев Семён Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Коптева Мария Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
До 1827
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Воротынцева (Коптева) Анисия Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1827 по 1845
Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
С 1845
Смерть
После 1850