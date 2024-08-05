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Коптев Владимир Михайлович

Место рождения

Курское, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Коптев Михаил Ильич

Мать: Коптева Варвара Васильевна

Курское, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коптева Варвара

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Коптев Давыд Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Коптев Семён Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Коптева Мария Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
До 1827
Курское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Воротынцева (Коптева) Анисия Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1827 по 1845
Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
С 1845
Глуховка, Калачинский муниципальный район, Омская область
Смерть
После 1850
Глуховка, Калачинский муниципальный район, Омская область

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