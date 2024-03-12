Кробейников Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кробейников Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кробейников Николай

Мать ребёнка: Богданова (Мезрина) Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кробейникова) Антонина

Мать ребёнка: Богданова (Мезрина) Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова (Мезрина) Агафья

Смерть
Неизвестно

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