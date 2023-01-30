Иванова Елена Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Елена Юрьевна

Иванова Елена Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1982

Отец: Иванов Юрий Иванович

Мать: Мурзенко Людмила Павловна

Бракосочетание
04.09.2003

Муж: Фетискин Антон Валерьевич

Рождение ребёнка
30.03.2004

Сын: Иванов Вадим Антонович

Отец ребёнка: Фетискин Антон Валерьевич

Рождение ребёнка
06.02.2012

Дочь: Иванова Валерия Антоновна

Отец ребёнка: Фетискин Антон Валерьевич

Рождение ребёнка
04.08.2013

Дочь: Иванова Анна Антоновна

Отец ребёнка: Фетискин Антон Валерьевич

Рождение ребёнка
21.07.2015

Дочь: Иванова Александра Антоновна

Отец ребёнка: Фетискин Антон Валерьевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.