Иванова Елена Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1982
Отец: Иванов Юрий Иванович
Бракосочетание
04.09.2003
Рождение ребёнка
30.03.2004
Отец ребёнка: Фетискин Антон Валерьевич
Рождение ребёнка
06.02.2012
Дочь: Иванова Валерия Антоновна
Отец ребёнка: Фетискин Антон Валерьевич
Рождение ребёнка
04.08.2013
Дочь: Иванова Анна Антоновна
Отец ребёнка: Фетискин Антон Валерьевич
Рождение ребёнка
21.07.2015
Дочь: Иванова Александра Антоновна
Отец ребёнка: Фетискин Антон Валерьевич