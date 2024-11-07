Полуэктов Антон Геннадьевич
мужской, родился 23.08.1984
ОтецПолуэктов Геннадий Николаевич01.08.1954 г.р.
МатьПолуэктова - Михайлова Наталья Васильевна08.08.1954 г.р.
Супруги
Полуэктова - Новикова Любовь Валентиновна21.07.1985 г.р.
Дети
Полуэктов Артём Антонович09.08.2012 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.2012
Сын: Полуэктов Артём Антонович
Мать ребёнка: Полуэктова - Новикова Любовь Валентиновна