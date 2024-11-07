Полуэктов Антон Геннадьевич 23.08.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полуэктов Антон Геннадьевич

Автор
ГП
Полуэктов Г.

мужской, родился 23.08.1984

Отец
Полуэктов Геннадий Николаевич01.08.1954 г.р.
Мать
Полуэктова - Михайлова Наталья Васильевна08.08.1954 г.р.
Супруги
Полуэктова - Новикова Любовь Валентиновна21.07.1985 г.р.
Дети
Полуэктов Артём Антонович09.08.2012 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1984

Отец: Полуэктов Геннадий Николаевич

Мать: Полуэктова - Михайлова Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полуэктова - Новикова Любовь Валентиновна

Рождение ребёнка
09.08.2012

Сын: Полуэктов Артём Антонович

Мать ребёнка: Полуэктова - Новикова Любовь Валентиновна

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