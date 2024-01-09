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?? Мария Фомина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демьян (Дамиан) ?? Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демьян (Дамиан) ?? Васильевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Бабич Савва Демьянович

Отец ребёнка: Демьян (Дамиан) ?? Васильевич

Рождение ребёнка
19.10.1836

Сын: Бабыч Димитрий Дамианович

Отец ребёнка: Демьян (Дамиан) ?? Васильевич

Яготин, Київська область
Рождение ребёнка
Между 1837 и 1839

Дочь: Даниляка (Бабич) Татиана Демьяновна

Отец ребёнка: Демьян (Дамиан) ?? Васильевич

Макеевка, Чернігівська область

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