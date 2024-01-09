?? Мария Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Демьян (Дамиан) ?? Васильевич
Рождение ребёнка
19.10.1836
Сын: Бабыч Димитрий Дамианович
Отец ребёнка: Демьян (Дамиан) ?? Васильевич
Яготин, Київська область
Рождение ребёнка
Между 1837 и 1839
Дочь: Даниляка (Бабич) Татиана Демьяновна
Отец ребёнка: Демьян (Дамиан) ?? Васильевич
Макеевка, Чернігівська область