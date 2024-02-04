Косов Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косов Илья
Мать: Косова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Шевелева Галина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балакина Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Шевелева Галина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Марина Владимировна
Мать ребёнка: Шевелева Галина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шевелева Галина Михайловна
Рождение ребёнка
03.11.1981
Сын: Косов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Шевелева Галина Михайловна
Смерть
Неизвестно