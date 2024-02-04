Косов Владимир Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косов Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косов Илья

Мать: Косова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Шевелева Галина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балакина Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Шевелева Галина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Марина Владимировна

Мать ребёнка: Шевелева Галина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косов Илья Владимирович

Мать ребёнка: Шевелева Галина Михайловна

Рождение ребёнка
03.11.1981

Сын: Косов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Шевелева Галина Михайловна

Смерть
Неизвестно

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