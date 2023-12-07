Быков-Люлюкин Иван Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Быков Евдоким Семенович
Мать: Быкова Фекла Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Агафья Львовна
Рождение ребёнка
09.07.1846 ст.
Мать ребёнка: Быкова Агафья Львовна
Рождение ребёнка
09.05.1848 ст.
Дочь: (Быкова) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Быкова Агафья Львовна
Рождение ребёнка
10.06.1850
Дочь: (Быкова) Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Быкова Агафья Львовна
Смерть
Неизвестно