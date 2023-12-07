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Быков-Люлюкин Иван Евдокимович

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Быков Евдоким Семенович

Мать: Быкова Фекла Назаровна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Агафья Львовна

Рождение ребёнка
09.07.1846 ст.

Сын: Быков Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Быкова Агафья Львовна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.05.1848 ст.

Дочь: (Быкова) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Быкова Агафья Львовна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.06.1850

Дочь: (Быкова) Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Быкова Агафья Львовна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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