Виневская (Иванова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виневская (Иванова) Ольга Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1960

Отец: Иванов Пётр Иванович

Мать: Иванова Екатерина Сидоровна

Рождение ребёнка
10.02.1981

Дочь: Прохорова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Виневский Сергей Петрович

Рождение ребёнка
08.10.1983

Дочь: Синиченко Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Виневский Сергей Петрович

Рождение ребёнка
27.11.1989

Дочь: Виневская Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Виневский Сергей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виневский Сергей Петрович

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