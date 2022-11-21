Виневская (Иванова) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1960
Отец: Иванов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1981
Дочь: Прохорова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Виневский Сергей Петрович
Рождение ребёнка
08.10.1983
Дочь: Синиченко Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Виневский Сергей Петрович
Рождение ребёнка
27.11.1989
Дочь: Виневская Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Виневский Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно