Фролова (Кукушкина) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Кукушкина) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Кукушкин Иван Степанович

Мать: Кукушкина Мария

Бракосочетание
06.02.1905

Муж: Фролов (кальмин) Степан Иванович

Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
19.05.1914

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Фролов (кальмин) Степан Иванович

Рождение ребёнка
23.11.1915

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Фролов (кальмин) Степан Иванович

Рождение ребёнка
09.08.1917

Дочь: Фролова Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Фролов (кальмин) Степан Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1919

Дочь: Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Фролов (кальмин) Степан Иванович

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
01.04.1921

Сын: Фролов (кальмин) Иван Степанович

Отец ребёнка: Фролов (кальмин) Степан Иванович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Фролов Василий Степанович

Отец ребёнка: Фролов (кальмин) Степан Иванович

Смерть
1954
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