Фролова (Кукушкина) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Кукушкин Иван Степанович
Мать: Кукушкина Мария
Бракосочетание
06.02.1905
Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
19.05.1914
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Фролов (кальмин) Степан Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1915
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Фролов (кальмин) Степан Иванович
Рождение ребёнка
09.08.1917
Дочь: Фролова Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Фролов (кальмин) Степан Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1919
Дочь: Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Фролов (кальмин) Степан Иванович
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
01.04.1921
Сын: Фролов (кальмин) Иван Степанович
Отец ребёнка: Фролов (кальмин) Степан Иванович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Фролов Василий Степанович
Отец ребёнка: Фролов (кальмин) Степан Иванович
Смерть
1954