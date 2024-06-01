Сушков Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Предположительно-Сушков Иван Родионович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
Пропал без вести в ВОВ Воинское звание: сержант Последнее место службы: 135 озенабатр Место выбытия: Курская обл., Томаровский р-н. Сейчас — Яковлевский р-н, Белгородской обл. https://pamyat-naroda.r... Показать все

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