Сушков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Предположительно-Сушков Иван Родионович
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
Пропал без вести в ВОВ Воинское звание: сержант Последнее место службы: 135 озенабатр Место выбытия: Курская обл., Томаровский р-н. Сейчас — Яковлевский р-н, Белгородской обл. https://pamyat-naroda.r... Показать все