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Глушкова (Глушкова) Мария

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Место рождения

поч.Грехневский Синцовской волости Вятской губернии

Дата рождения

1895

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Глушков Самсоний

Мать: Глушкова Неонила

поч.Грехневский Синцовской волости Вятской губернии
Бракосочетание
27.01.1914

Муж: Глушков Семен

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Глушков Семен

д. Гладкая Новотроицкого района Кировской области
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Глушков Семен

д. Гладкая Новотроицкого района Кировской области
Рождение ребёнка
26.11.1926

Дочь: Чернятьева Екатерина

Отец ребёнка: Глушков Семен

д. Гладкая Новотроицкого района Кировской области
Смерть
1928
Причина смерти: скончалась при родах
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