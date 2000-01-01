Глушкова (Глушкова) Мария
Место рожденияпоч.Грехневский Синцовской волости Вятской губернии
Дата рождения1895
Дата смерти1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Глушков Самсоний
Мать: Глушкова Неонила
поч.Грехневский Синцовской волости Вятской губернии
Бракосочетание
27.01.1914
Муж: Глушков Семен
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Глушков Семен
д. Гладкая Новотроицкого района Кировской области
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Глушков Семен
д. Гладкая Новотроицкого района Кировской области
Рождение ребёнка
26.11.1926
Дочь: Чернятьева Екатерина
Отец ребёнка: Глушков Семен
д. Гладкая Новотроицкого района Кировской области
Смерть
1928
Причина смерти: скончалась при родах