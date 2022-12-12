Соколов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения05.04.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1899
Бракосочетание
1919
Жена: Комлева Нина Михайловна
Бракосочетание
1919
Жена: не указана
Бракосочетание
1919
Жена: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Комлева Нина Михайловна
Арест
25.10.1932
Филипповское, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно
Жена: не указана
Арест
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана