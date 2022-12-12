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Соколов Николай Михайлович

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Место рождения

Андреевский, Овчининская волость, Покровский уезд

Дата рождения

05.04.1899

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

С 1872 г.р.

Жена

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1899

Отец: Соколов Михаил Сергеевич

Мать: Лихарева Лидия Николаевна

Андреевский, Овчининская волость, Покровский уезд
Бракосочетание
1919

Жена: Комлева Нина Михайловна

Бракосочетание
1919

Жена: не указана

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Бракосочетание
1919

Жена: не указана

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комлева Нина Михайловна

Арест
25.10.1932
Филипповское, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно

Жена: не указана

Арест
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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