Станоткин Павел Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: Станоткин Карп Лукьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1911
Дочь: Агриппина Павловна
Мать ребёнка: Станоткина Анисия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно