Станоткин Павел Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станоткин Павел Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: Станоткин Карп Лукьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1911

Дочь: Агриппина Павловна

Мать ребёнка: Станоткина Анисия Дмитриевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Станоткина Анисия Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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