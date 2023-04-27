Рудакова (Хортова) Татьяна Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова (Хортова) Татьяна Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

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Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хортов Лаврентий Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудаков Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудаков Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Юрий

Смерть
Неизвестно

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