Рудакова (Хортова) Татьяна Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хортов Лаврентий Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рудаков Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рудаков Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рудаков Юрий
Смерть
Неизвестно