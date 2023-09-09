Шадрин Денис Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шадрина Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
26.07.2005
Мать ребёнка: Шадрина Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
26.03.2009
Дочь: Шадрина Мария Денисовна
Мать ребёнка: Шадрина Ольга Николаевна