Шадрин Денис Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрин Денис Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1977 г.р.

Дети

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадрина Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
26.07.2005

Сын: Шадрин Артем Денисович

Мать ребёнка: Шадрина Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
26.03.2009

Дочь: Шадрина Мария Денисовна

Мать ребёнка: Шадрина Ольга Николаевна

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