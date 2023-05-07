Милан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2019

Пол

Мужской

Отец

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2019

Отец: Иван

Мать: Траутвайн Ирма Львовна

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