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Студеникин Сергей Евгеньевич
Студеникин Сергей Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.08.1979
Пол
Мужской
Отец
Студеникин Евгений Митрофанович
1953 г.р.
Мать
Студеникина (Миронова) Татьяна Павловна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1979
Отец:
Студеникин Евгений Митрофанович
Мать:
Студеникина Татьяна Павловна
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