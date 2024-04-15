Ряхлов Стефан Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ряхлов Марк
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ряхлова) Ульяна
Мать ребёнка: Ряхлова (Станишевская) Мария Станиславовна
Рождение ребёнка
04.01.1895
Дочь: Байкалова (Ряхлова) Фёкла
Мать ребёнка: Ряхлова (Станишевская) Мария Станиславовна
Рождение ребёнка
07.07.1904
Дочь: Кривоногова (Ряхлова) Анна Стефановна
Мать ребёнка: Ряхлова (Станишевская) Мария Станиславовна
Копёны, Хакасский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно