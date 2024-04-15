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Ряхлов Стефан Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ряхлов Марк

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ряхлова) Ульяна

Мать ребёнка: Ряхлова (Станишевская) Мария Станиславовна

Рождение ребёнка
04.01.1895

Дочь: Байкалова (Ряхлова) Фёкла

Мать ребёнка: Ряхлова (Станишевская) Мария Станиславовна

Рождение ребёнка
07.07.1904

Дочь: Кривоногова (Ряхлова) Анна Стефановна

Мать ребёнка: Ряхлова (Станишевская) Мария Станиславовна

Копёны, Хакасский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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