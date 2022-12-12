Шварцберг Надежда Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1953
Рождение ребёнка
24.07.1977
Сын: Шварцберг Руслан Владимирович
Отец ребёнка: Шварцберг Владимир Анварович
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поляничева Анна Владимировна
Отец ребёнка: Шварцберг Владимир Анварович