Шварцберг Надежда Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шварцберг Надежда Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1953

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1953

Отец: Шварцберг Борис Вениаминович

Мать: Шварцберг Анна Ивановна

Рождение ребёнка
24.07.1977

Сын: Шварцберг Руслан Владимирович

Отец ребёнка: Шварцберг Владимир Анварович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Георгий Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поляничева Анна Владимировна

Отец ребёнка: Шварцберг Владимир Анварович

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