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Жукова Нина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1951

Дата смерти

24.12.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.

Дети

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Алексей Петрович

Рождение ребёнка
18.03.1971

Сын: Жуков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Жуков Алексей Петрович

Алексеевка, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
05.05.1977

Сын: Жуков Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Жуков Алексей Петрович

Смерть
24.12.2009
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: инфаркт

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