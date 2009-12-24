Жукова Нина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1951
Дата смерти24.12.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1971
Отец ребёнка: Жуков Алексей Петрович
Алексеевка, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
05.05.1977
Отец ребёнка: Жуков Алексей Петрович
Смерть
24.12.2009
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: инфаркт