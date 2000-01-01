Панова (Пичугина) Екатерина Парамоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Панов Иван Павлович
Отец ребёнка: Панов Павел Куприянович
Паново Ребрихинский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Паново Ребрихинский район Алтайский край
Смерть
Неизвестно