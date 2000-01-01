Панова (Пичугина) Екатерина Парамоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанова (Пичугина) Екатерина Парамоновна

Панова (Пичугина) Екатерина Парамоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1883 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Панов Иван Павлович

Отец ребёнка: Панов Павел Куприянович

Паново Ребрихинский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Павел Куприянович

Паново Ребрихинский район Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close