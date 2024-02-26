Анна Васильева (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исай Васильев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Иван Исаев (Ич)
Отец ребёнка: Исай Васильев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Евдокея Исаева (Вна)
Отец ребёнка: Исай Васильев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Акулина Исаева (Вна)
Отец ребёнка: Исай Васильев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1816