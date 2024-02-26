Анна Васильева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильева (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Около 1787 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1793 г.р.

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ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исай Васильев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Иван Исаев (Ич)

Отец ребёнка: Исай Васильев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Евдокея Исаева (Вна)

Отец ребёнка: Исай Васильев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Акулина Исаева (Вна)

Отец ребёнка: Исай Васильев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1816

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