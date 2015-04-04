Морева Мария Васильевна 18.09.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Морева Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1930

Дата смерти

04.04.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морев Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морев Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морев Александр Павлович

Смерть
04.04.2015

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