Морева Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1930
Дата смерти04.04.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морев Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морев Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.2015