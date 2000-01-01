(Попшенко) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Попшенко) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Горн Иоганн

Рождение ребёнка
18.12.1915

Сын: Горн Волдемар

Отец ребёнка: Горн Иоганн

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Анжелика

Отец ребёнка: Горн Иоганн

Смерть
Неизвестно
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