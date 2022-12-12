Бянкин Георгий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Дарья Георгиевна
Мать ребёнка: Бянкина Фетинья(?)
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Антонида Георгиевна
Мать ребёнка: Бянкина Фетинья(?)
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Бянкина Фетинья(?)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бянкина Фетинья(?)
Смерть
После 1923