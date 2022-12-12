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Бянкин Георгий Николаевич

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Место рождения

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1889

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Дарья Георгиевна

Мать ребёнка: Бянкина Фетинья(?)

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Антонида Георгиевна

Мать ребёнка: Бянкина Фетинья(?)

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Бянкин Роман Георгиевич

Мать ребёнка: Бянкина Фетинья(?)

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бянкина Фетинья(?)

Смерть
После 1923
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