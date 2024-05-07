Мельникова Фекла Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Мельников Матвей Иванович
Отец ребёнка: Мельников Иван Павлов
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Мельников Василий Иванович
Отец ребёнка: Мельников Иван Павлов
Рождение ребёнка
1890
Сын: Мельников Александр Иванович
Отец ребёнка: Мельников Иван Павлов
Рождение ребёнка
Около 1893
Отец ребёнка: Мельников Иван Павлов
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: (Мельников) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Мельников Иван Павлов
Смерть
Неизвестно