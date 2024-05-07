Мельникова Фекла Александрова Около 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельникова Фекла Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Иван Павлов

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Мельников Матвей Иванович

Отец ребёнка: Мельников Иван Павлов

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Мельников Василий Иванович

Отец ребёнка: Мельников Иван Павлов

Рождение ребёнка
1890

Сын: Мельников Александр Иванович

Отец ребёнка: Мельников Иван Павлов

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Мельников Яков Иванович

Отец ребёнка: Мельников Иван Павлов

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: (Мельников) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Мельников Иван Павлов

Смерть
Неизвестно

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