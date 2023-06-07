Елена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Петрова

Елена Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ефимия Петрова

Отец ребёнка: Петр Лазарев

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Бутиков Иван Петров

Отец ребёнка: Петр Лазарев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Лазарев Леонтий Петров

Отец ребёнка: Петр Лазарев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Лазарев

Смерть
После 1869
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close