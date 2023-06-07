Елена Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ефимия Петрова
Отец ребёнка: Петр Лазарев
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Бутиков Иван Петров
Отец ребёнка: Петр Лазарев
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Петр Лазарев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Лазарев
Смерть
После 1869