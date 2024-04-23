Мокий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мария Мокиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Николай Мокиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Георгий Мокиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Филипп Мокиевич
Мать ребёнка: не указана