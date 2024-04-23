Мокий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мария Мокиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Николай Мокиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Георгий Мокиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Филипп Мокиевич

Мать ребёнка: не указана

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