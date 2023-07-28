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Попов Василий Алексеевич

Место рождения

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

22.03.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1866

Отец: Попов Алексей Трифонович

Мать: Попова Степанида Феофилактовна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Прасковья Никаноровна

Рождение ребёнка
26.09.1887

Сын: Попов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Попова Прасковья Никаноровна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Попов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Попова Прасковья Никаноровна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.09.1890

Сын: Попов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Попова Прасковья Никаноровна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.04.1893

Сын: Попов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Попова Прасковья Никаноровна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Попова (Попова) Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Попова Прасковья Никаноровна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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