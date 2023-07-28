Попов Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения22.03.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1866
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1887
Мать ребёнка: Попова Прасковья Никаноровна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Попова Прасковья Никаноровна
Рождение ребёнка
15.09.1890
Мать ребёнка: Попова Прасковья Никаноровна
Рождение ребёнка
28.04.1893
Мать ребёнка: Попова Прасковья Никаноровна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Попова (Попова) Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Попова Прасковья Никаноровна
Смерть
Неизвестно