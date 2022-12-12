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Бондаренко Кирилл Иванович

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

11.05.1880

Дата смерти

18.01.1922

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1880

Отец: Бондаренко Иван Петров

Мать: Бондаренко Варвара Никитина

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.07.1906

Дочь: Заплатная Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Бондаренко Александра Яковлевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.01.1908

Дочь: Татьяна Кирилловна

Мать ребёнка: Бондаренко Александра Яковлевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.03.1911

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Бондаренко Александра Яковлевна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко Александра Яковлевна

Смерть
18.01.1922
Носовка, Чернігівська область
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