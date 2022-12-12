Бондаренко Кирилл Иванович
Место рождения
Дата рождения11.05.1880
Дата смерти18.01.1922
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1880
Рождение ребёнка
13.07.1906
Дочь: Заплатная Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Бондаренко Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
06.01.1908
Дочь: Татьяна Кирилловна
Мать ребёнка: Бондаренко Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
20.03.1911
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Бондаренко Александра Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.1922