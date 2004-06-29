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Ищенко Арсения Дмитриевна
Ищенко Арсения Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.06.2004
Пол
Женский
Отец
Ищенко Дмитрий Сергеевич
1971 г.р.
Мать
Ищенко Наталья Анатольевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.2004
Отец:
Ищенко Дмитрий Сергеевич
Мать:
Ищенко Наталья Анатольевна
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