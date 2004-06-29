Ищенко Арсения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ищенко Арсения Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.2004

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.2004

Отец: Ищенко Дмитрий Сергеевич

Мать: Ищенко Наталья Анатольевна

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