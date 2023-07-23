Епифановский Георгий(Егор) Георгиевич(Егорович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Абрамова Вера Георгиевна
Мать ребёнка: Епифановская Елена Игнатьевна
Вырица, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1926
Сын: Епифановский Николай Геориевич
Мать ребёнка: Епифановская Елена Игнатьевна
Монастыриха, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно