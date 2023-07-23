Епифановский Георгий(Егор) Георгиевич(Егорович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕпифановский Георгий(Егор) Георгиевич(Егорович)

Епифановский Георгий(Егор) Георгиевич(Егорович)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Абрамова Вера Георгиевна

Мать ребёнка: Епифановская Елена Игнатьевна

Вырица, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Епифановский Николай Геориевич

Мать ребёнка: Епифановская Елена Игнатьевна

Монастыриха, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епифановская Елена Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close