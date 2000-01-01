Широкова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Широков Григорий Егорович

Отец ребёнка: Широков Егор Ефимович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Широков Яков Егорович

Отец ребёнка: Широков Егор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Алексей Егорович

Отец ребёнка: Широков Егор Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Егор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Николай Егорович

Отец ребёнка: Широков Егор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Захар Егорович

Отец ребёнка: Широков Егор Ефимович

Смерть
Неизвестно
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