Екатерина Евдокимова 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Екатерина Евдокимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1857, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Евдоким Макарович1837 г.р.
Мать
Елена Николаева1830 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Евдоким Макарович

Мать: Елена Николаева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

26

Смерть
Неизвестно

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