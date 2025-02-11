Екатерина Евдокимова
женский, родилась 1857, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЕвдоким Макарович1837 г.р.
МатьЕлена Николаева1830 г.р.
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Место
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Рождение
1857
Отец: Евдоким Макарович
Мать: Елена Николаева
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно